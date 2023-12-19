Росреестр рассказал о завершении опытной эксплуатации нацсистемы пространственных данных

В 2023 году она прошла в Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, а также в Иркутской области

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Опытная эксплуатация федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" (НСПД) завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по итогам заседания межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, направленных на создание НСПД.

"Федеральная государственная информационная система "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" введена в опытную эксплуатацию в декабре 2022 года. Опытная эксплуатация НСПД завершена", - говорится в сообщении.

В 2023 году проведена опытная эксплуатация на территории четырех регионов - Татарстана, Краснодарского и Пермского краев, а также Иркутской области, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Участникам межведомственной рабочей группы был предоставлен доступ к тестированию платформы, что составило порядка 2 тыс. пользователей на территории 174 муниципалитетов. Уже в ближайшее время система будет введена в промышленную эксплуатацию и начнет работу в интересах граждан и государства", - цитирует его пресс-служба.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить работу по созданию Национальной системы пространственных данных к 2027 году.

Платформа обеспечит доступ к актуальным пространственным данным страны в режиме реального времени, позволит создать цифровые сервисы по использованию пространственных данных для граждан и бизнеса, сделает услуги ведомства максимально удобными и доступными.