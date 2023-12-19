Бюджет Нижегородской области на 2024 год приняли с дефицитом в 14,5 млрд рублей

По словам губернатора региона Глеба Никитина, на 22,2% к первоначальному бюджету 2023 года вырастет финансирование сферы здравоохранения, на 17,7% - сферы образования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли во втором, окончательном чтении закон о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Парламентарии рассмотрели около 50 поправок в главный финансовый документ региона, дефицит на 2024 год спрогнозирован в размере 14,5 млрд рублей, что составляет 4,5% от доходной части, сообщает пресс-служба парламента.

"Основные параметры областного бюджета на 2024 год составили: доходы 316 млрд рублей; расходы 330,5 млрд рублей; дефицит 14,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

За принятие закона проголосовали 34 депутата, против - четыре человека, воздержавшихся не было. "Я думаю, что мы с вами понимаем прекрасно, что бюджет у нас выдержанный, бюджет отражает все интересы и экономического развития региона, и выполнение всех социальных обязательств. Самое главное мы понимаем, что бюджет у нас без завышенных ожиданий, мы на самом деле рассчитываем на то, что наша экономика будет так же эффективно работать", - сказал спикер заксобрания Евгений Люлин во время заседания, которое транслировалось на сайте областного парламента.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион провел большую работу над привлечением федеральных средств и формированием доходной части бюджета в целом. По его словам, на 22,2% (до 46 млрд рублей) к первоначальному бюджету 2023 года вырастет финансирование сферы здравоохранения, на 17,7% (до 68,6 млрд рублей) - сферы образования.

"Большие средства направляем на наши проекты развития: станции метро, ИТ-кампус, дублер проспекта Гагарина. Общая сумма федеральных средств, которые мы закладываем в бюджет - 57,8 млрд рублей. Это на 35% выше первоначального плана 2023 года. Очень серьезный рост. Эти средства будут направлены на решение ключевых задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Никитин.

Годом ранее депутаты областного парламента приняли бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы на 2023 год тогда были спрогнозированы в объеме 254 млрд рублей, расходы - 270,8 млрд рублей. С учетом последних внесенных изменений доходы составляют 303,2 млрд рублей, расходы - 349,4 млрд рублей, дефицит - 46,2 млрд рублей.