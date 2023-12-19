СМИ: ЕС может профинансировать строительство стен для борьбы с миграцией

По информации Euractiv, министры Евросоюза также поднимали вопросы "переселения" из-за воссоединения с семьями и меры регулирования в случае возникновения кризисной ситуации из-за миграции

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) готов финансировать строительство ограждений в третьих странах в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на результаты прошедших 18 и 19 декабря закрытых переговоров законодателей Евросоюза.

Отмечается, что речь идет о возведении стен, заборов и заграждений из колючей проволоки для предотвращения въезда мигрантов и усиления контроля на границах ЕС. По информации портала, министры ЕС также поднимали вопросы "переселения" из-за воссоединения с семьями и меры регулирования в случае возникновения кризисной ситуации из-за миграции.

Изначально внутри Евросоюза обсуждалось создание механизма солидарности по перераспределению нелегальных мигрантов, однако его принципы могут измениться для создания более недоступных границ у ЕС, пишет Euractiv.