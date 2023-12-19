Словакия в 2024 году намерена продолжить использование нефти из России

ЕС ранее продлил на один год срок действия исключений на импорт нефти из РФ

БРАТИСЛАВА, 19 декабря. /ТАСС/. Словакия в следующем году продолжит использовать российскую нефть благодаря продлению Евросоюзом соответствующего исключения из санкций против РФ. Об этом написала на своих страницах в социальных сетях министр экономики страны Дениса Сакова.

"Хорошие новости, касающиеся сектора энергетики. Мы получили исключение на импорт российской нефти в 2024 году. - отметила она. - Для республики это означает сохранение стабильной занятости на нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft и более высокие налоговые поступления. Это [также означает] помощь соседней Чехии. Ей грозила нехватка нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива".

ЕС продлил в понедельник на один год срок действия исключений на импорт нефти из РФ. В Братиславе расположен один из крупнейших в сообществе нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft. Он ориентирован на использование российской нефти. Его перевод на переработку сырья из альтернативных источников, согласно словацким СМИ, займет не менее одного года.