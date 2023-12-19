Минпромторг РФ передаст ЛНР более 200 пассажирских автобусов в 2024 году

Еще 141 автобус ожидается в 2025 году

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует передать ЛНР 216 пассажирских автобусов в следующем году и еще 141 автобус в 2025 году. Об этом заявила зампред правительства региона Елена Костенко в ходе 11-й сессии проекта "Росликбез".

"В планах на 2024 год у нас стоит обновить автобусный парк на 216 единиц по линии Минпрома РФ и на 141 единицу - в 2025 году", - сказала Костенко.

Она добавила, что в процессе поставка 80 автобусов от Минпрома и 15 - от Минтранса РФ. Автобусы уже приходят в республику и передаются муниципалитетам.

В 2022 году республика получила 315 автобусов.