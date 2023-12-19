Путин поручил кабмину установить приоритет очередности социальной газификации льготников

Президент отметил, что особое внимание нужно уделить участникам СВО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству установить приоритет очередности социальной газификации льготников, уделив внимание участникам СВО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сделать это кабмин должен будет вместе с региональными властями и "Газпромом". "С учетом принятых решений по созданию социально ориентированной системы газификации и газоснабжения населения страны обеспечить установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Кроме того, необходимо разработать меры по увеличению кадрового и технического ресурса газораспределительных организаций и организовать работу по устранению недостатков. Срок выполнения поручений - 15 марта.

Также Путин рекомендовал "Народному фронту" взять под контроль проведение социальной газификации. По этому вопросу президент ждет доклад до 1 февраля и далее раз в полгода.