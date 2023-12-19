"Нафтогаз" взял под контроль все газовые компании, принадлежавшие Фирташу

Всего под управление формально передано 26 областных и городских газовых компаний, однако операционный менеджмент осуществляется только в 25 из них, поскольку "Мелитопольгаз", на который претендует украинская сторона, является российским государственным предприятием

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украинский концерн "Нафтогаз" завершил включение в свою структуру всех областных газораспределительных компаний (облгазов), ранее принадлежавших опальному бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Всего под управление "Нафтогаза" формально передано 26 областных и городских газовых компаний, однако операционный менеджмент осуществляется только в 25 из них, поскольку "Мелитопольгаз", на который претендует украинская сторона, является российским государственным предприятием.

Фирташ - украинский миллиардер, к 2018 году ему принадлежало 70% облгазов Украины. В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, которые обвиняют бизнесмена в коррупционных преступлениях за пределами Украины. С тех пор бизнесмен проживает в Австрии в ожидании решения об экстрадиции.

В июне 2021 года Совбез Украины ввел персональные санкции против Фирташа. В мае 2022 года судебным решением 26 операторов газораспределительных сетей, включая облгазы из структуры Фирташа, передали Агентству по управлению активами, которое передало полученное имущество "Нафтогазу". В мае этого года Служба безопасности Украины предъявила Фирташу и руководителям его компаний обвинения по делу о махинациях, нанесших государственному бюджету ущерб на сумму более $480 млн. В частности, речь идет о масштабной схеме хищения газа.