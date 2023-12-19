Сергея Кучушева назначили на должность замминистра цифрового развития

Он будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций директора по связям с государственными органами в инвестиционном холдинге "Восток инвестиции" Сергея Кучушева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщили журналистам в министерстве, на посту замглавы Минцифры Кучушев будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий.

В сфере его компетенций, как пояснили в пресс-службе министерства, будет реализация мер государственной поддержки, направленных на разработку и внедрение российского программного обеспечения (ПО), государственная политика по переходу госорганов на отечественные решения, разработка стратегии цифровой трансформации, аккредитация IT-компаний и организация работы по формированию и ведению реестра отечественного ПО.

Кучушев более 13 лет работал на различных позициях в компании "Яндекс". Под его руководством осуществлялась деятельность департамента по сопровождению отраслевого законодательства и налогово-правового структурирования деятельности компании.

С января 2019 года по июль 2020 года Кучушев занимал должность директора по связям с государственными органами в компании Ozon, а затем - такую же позицию в инвестиционном холдинге "Восток инвестиции".