Экспорт продовольствия из Японии в Китай в ноябре упал на 60%

Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии из-за ситуации со сбросом воды с "Фукусимы-1", с тех пор поставки продовольствия в Китай стремительно начали сокращаться

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Поставки продовольствия из Японии в Китай в ноябре 2023 года упали на 60,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на фоне введения Пекином ограничений на импорт японской рыбы и морепродуктов. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Минфином Японии.

Статистика не содержит более подробной информации об отдельных категориях продовольственных товаров.

Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии из-за ситуации со сбросом очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". С тех пор поставки продовольствия в Китай стали стремительно сокращаться.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на "Фукусиме-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически полностью очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн жидкости. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. Эта операция растянется на 30-40 лет. Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

После очистки жидкость по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельно допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими специалистами и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.