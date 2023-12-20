Министр энергетики Белоруссии заявил, что БелАЭС работает надежно

Виктор Каранкевич отметил, что безопасность электростанции является главным приоритетом

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) работает надежно, ее безопасность является главным приоритетом. Об этом в ответ на вопрос ТАСС заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, комментируя публикацию агентства Bloomberg о якобы произошедшей на станции в 2022 году нештатной ситуации.

"Объект работает надежно, безопасность превыше всего", - сказал он на пресс-конференции в Минске.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан членами госкомиссии 1 ноября 2023 года.