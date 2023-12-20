Шульгинов заявил, что уровень газификации в России в 2024 году составит 74,7%

Министр энергетики России отметил, что объем газификации увеличат на 0,9%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уровень газификации в России по итогам 2024 года должен составить около 74,7%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По газификации у нас сейчас 73,8% целевое значение, будет 74,7%, где-то на 0,9% увеличим объем газификации", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что на начало 2023 года уровень газификации регионов России достиг 73%, целевой уровень газификации к концу 2030 года составляет 82,9%.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 72 региона. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.