АСВ продлило до июля 2024 года нулевые ставки для части взносов в фонд страхования вкладов

Базовая ставка взносов составляет 0,12% расчетной базы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет директоров госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) продлил действие нулевых дополнительной и повышенной ставок взносов в фонд страхования вкладов до середины 2024 года. Это следует из пресс-релиза АСВ.

"По результатам обсуждений принято решение установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками - участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0% базовой ставки за расчетные периоды I и II календарных кварталов 2024 года. Таким образом, совет директоров АСВ продлил действие нулевой ставки, распространявшееся на III и IV календарные кварталы 2023 года", - говорится в пресс-релизе.

В феврале 2022 года совет директоров АСВ снизил до нуля дополнительную и повышенную дополнительную ставку страховых взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах 2022 года. Это решение должно было улучшить возможности банков по управлению ликвидностью. Впоследствии действие нулевых ставок было продлено до конца 2022 года, а позже - до конца первого и второго полугодий 2023 года.

Базовая ставка взносов составляет 0,12% расчетной базы.