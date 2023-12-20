Вершинин обсудил с послом Турции поставки российских удобрений в нуждающиеся страны

Замглавы МИД РФ отметил, что стороны также обсуждали поставки из России на мировые рынки в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Танжу Билгичем вопрос безвозмездных поставок российских зерновых и удобрений в беднейшие страны. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Рассмотрена тематика беспрепятственных поставок сельхозпродукции и удобрений, в том чисел из России, на мировые рынки в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Была также обсуждена тема безвозмездной передачи российских зерновых удобрений в беднейшие страны", - сообщили в министерстве по итогам встречи, которая прошла 18 декабря по просьбе турецкого посла.