Минпромторг прогнозирует рост на 7,5% в обрабатывающей промышленности по итогам 2023 года

Первый замглавы министерства Василий Осьмаков подчеркнул, что 85% положительной динамики обеспечивают машиностроение, химия и металлургия

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности в РФ по итогам 2023 года на 7,5%. Об этом сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

"Начиная с мая этого года, темпы прироста производства год к году либо двузначные, либо приближаются к отметке 10%. В целом, за январь - октябрь рост в обработке составил 7,4%, причем по итогам года мы ожидаем приблизительно такой же показать - это 7,5%. Это рекордный показатель лет за 15", - сказал он.

Осьмаков подчеркнул, что 85% положительной динамики обеспечивают три ключевые отрасли - машиностроение, химия и металлургия.