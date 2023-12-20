В Иннополисе планируют протестировать аэродоставку дронами в 2024 году

Директор департамента цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что применение беспилотников востребовано во многих секторах экономики

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов в городских границах впервые будет разрешена в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Эксперимент в Иннополисе может стартовать в 2024 году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на директора департамента цифровой экономики министерства Владимира Волошина.

"Планируется, что эксплуатация - в начале 2024 года. Это первая программа ЭПР по городской аэромобильности. Теперь в Иннополисе будут использоваться все типы беспилотников: наземные доставщики, автономное роботакси и теперь - аэродоставка дронами", - цитирует пресс-служба Волошина.

Директор по телекоммуникационным проектам компании-инициатора установления ЭПР ООО "Центр организации движения беспилотных транспортных средств" Максим Мысев отмечает, что технологической основой проекта является цифровая интеграционная платформа полетно-информационного обслуживания БАС, которая управляет движением беспилотников, в том числе и "роем дронов".

"Рой дронов" - это несколько беспилотников, двигающихся автоматизировано по своим маршрутам в рамках заложенных программ, которыми управляет один оператор. Цифровая платформа реально работает сейчас, но принципы, которые заложены при ее создании, позволят организовывать движение беспилотников и после увеличения их числа в воздухе. Отличительной особенностью ЭПР является городская среда его реализации. Рассчитываем создать такой механизм городской аэромобильности, который можно будет масштабировать на любой населенный пункт России", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что применение беспилотников востребовано во многих секторах экономики. "Сегодня у нас установлено шесть ЭПР по беспилотному воздушному транспорту в 21 субъекте РФ. 56 различных компаний пользуются механизмом ЭПР для апробации беспилотных технологий, получаемый опыт в дальнейшем будет являться основанием для совершенствования общего регулирования", - цитирует пресс-служба Волошина.

Всего, по данным министерства, в стране действует 12 программ ЭПР по различным направлениям. "Реализация механизма ЭПР напрямую соответствует целям Стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта "Беспилотные авиационные системы", которую курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов", - сообщает пресс-служба.