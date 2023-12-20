Программа развития "Транснефти" до 2028 года составляет 1,5 трлн рублей

Глава компании Николай Токарев сообщил, что в 2023 году выполнили почти всю производственную программу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Программа долгосрочного развития "Транснефти" до 2028 года составляет около 1,5 трлн рублей, сообщили глава компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В целом финансирование всей этой программы текущего года составило 250 млрд рублей. Все они освоены. На ближайшие пять лет, до 2028 года долгосрочная программа развития "Транснефти" предусматривает порядка 1,5 трлн рублей", - сказал он. "Транснефть" в 2023 году выполнила почти всю производственную программу, в том числе ввела в эксплуатацию 600 км линейной части новых магистральных нефтепроводов и увеличила резервуарные парки на своих площадках примерно на 1 млн куб. м.

"Транснефть" также выполнила программу импортозамещения на 100%, 97% оборудования компании - отечественного производства.

"Я считаю, что те 3%, которые остались, не все имеет смысл пытаться произвести дома. Пока мы можем обходиться тем, что у нас есть, теми материальными ресурсами, которые находятся у нас в распоряжении. Чего нет - то покупаем", - отметил Токарев, добавив, что компания не видит для себя серьезных проблем на ближайшее время.

Ранее вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроз сообщал, что мощности почти всех производственных предприятий "Транснефти" загружены более чем на 100%, а компания в течение трех лет планирует заменить отечественными решениями всю импортную продукцию из списка под импортозамещение.