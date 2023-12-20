Суд ЕС не стал отменять санкции против Романа Абрамовича

В мае 2022 года бизнесмен подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции в отношении него из-за военной операции РФ на Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге оставил в силе санкции Евросоюза против российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение трибунала.

"Генеральный суд отклоняет иск, предъявленный господином Абрамовичем, тем самым поддержав принятые ограничительные меры против него", - цитирует агентство решение суда.

В мае 2022 года Абрамович подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции в отношении него из-за военной операции РФ на Украине.