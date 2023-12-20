Токарев: "Транснефть" может расширить мощности порта Приморск уже в середине 2024 года

Глава компании отметил, что строительство идет полным ходом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" может расширить мощности порта Приморск по отгрузке нефти уже в середине 2024 года. Об этом сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Строительство идет полным ходом. Мы, наверное, Приморск введем в 2024 году, хотя планировали попозже. Возможности есть, уже линейная часть половина примерно построена, портовая инфраструктура готовится, - сказал он. - В этом варианте с Приморском это следующий год, середина следующего года".

Токарев отметил, что расширение мощностей порта по отгрузке нефти до 57 млн тонн является вполне реальной цифрой. Кроме того, по его словам, в этом году объем перевалки в порту Приморск достиг рекордного значения - 44 млн тонн.

Глава "Транснефти" также добавил, что расширение экспортных мощностей в порту Новороссийск до 52 млн тонн идет полным ходом, "Транснефть" предпринимает для этого все усилия. "Новороссийск к 2025 году, все как запланировано, будет выдавать вот такие объемы", - подчеркнул Токарев.

Из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной в ходе правительственного часа в Совете Федерации в ноябре, следовало, что мощности нефтепроводов в направлении Приморска будут расширены на 10 млн тонн с текущих 47 млн тонн, в направлении Новороссийска - на 15 млн тонн с нынешних 37 млн тонн.

Ранее "Транснефть" сообщала, что в 2024 году расширит пропускную способность порта Приморск на Балтике, а в 2025 году - Новороссийска. Стоимость проекта по расширению мощностей порта в Новороссийске и трубопроводов до него составляет около 130 млрд рублей.