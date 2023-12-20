Прибытие 10 рейсов в аэропорт Уфы задерживается из-за непогоды

Еще восемь рейсов не могут вылететь

УФА, 20 декабря. /ТАСС/. Прибытие 10 авиарейсов в аэропорт Уфы задерживается из-за плохой видимости. По этой же причине восемь рейсов не смогут вылететь вовремя, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По состоянию на 13:00 мск в международном аэропорту Уфа в связи со сложными погодными условиями, а именно ограниченной видимостью, задержано прибытие 10 рейсов. Также в аэропорту Уфа в связи с поздним прибытием самолетов и по метеоусловиям задерживается вылет восемь рейсов, один рейс отменен. Пассажирам, ожидающим вылета, согласно федеральным авиационным правилам, будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание", - говорится в сообщении.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, на вылет, в частности, задерживаются рейсы в Москву, Екатеринбург и Усинск. Кроме того, по решению авиакомпании отменен рейс в Сургут.

Как отметили в аэропорту, улучшение погодных условий ожидается к 15:00 мск.