Адвокат Абрамовича оценит постановление ЕС, сохранившего в силе санкции против него

ЕС сохранил введенные 16 сентября 2022 года санкции Евросоюза против бизнесмена, основываясь на том, что суд определил его как "российского бизнесмена", говорится в заявлении для прессы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Суд ЕС сегодня принял решение о сохранении введенных 16 сентября 2022 года санкций Евросоюза против Романа Абрамовича основываясь исключительно на том, что суд определил его как "российского бизнесмена", говорится в заявлении для прессы от имени Абрамовича, которое ТАСС передал представитель бизнесмена.

"Решение о сохранении санкций основано исключительно на том, что суд определил Абрамовича как "российского бизнесмена", а в соответствии с сегодняшними очень широко трактуемыми правилами ЕС, этого достаточно, чтобы оставаться под санкциями, даже если вы просто пассивный акционер в бизнес-сфере, не имеющей никакого отношения к войне", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что адвокат Абрамовича проведет полную оценку сегодняшнего постановления, чтобы дать рекомендации относительно дальнейших возможных шагов.