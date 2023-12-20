"Евросиб" намерен построить промышленно-логистический парк в Новосибирской области

По предварительным расчетам, потенциал переключения грузопотоков на Новосибирск составляет не менее 400 тыс. TEU контейнеров в год

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Евросиб", специализирующаяся на транспорте и логистике, в 2025 году построит новый промышленно-логистический парк "Иня" в Новосибирской области для увеличения экспортного потенциала региона. Об этом сообщила гендиректор компании "РИК" (входит в ГК "Евросиб") Елена Фролова на заседании Совета по инвестициям при губернаторе региона.

"В настоящее время логистика товаров народного потребления в России по ряду причин, в частности, таможенного урегулирования, построена на принципах централизации, где центром распределения грузов является московский транспортный узел. Основная идея нашего проекта - создание в Новосибирской области на базе терминала "Евросиб" промышленно-логистического парка, который будет обеспечивать логистику распределения не только западно- и восточносибирского региона, но и европейской части России, включая Урал и Поволжье", - сказала она.

Согласно расчетам, потенциал переключения грузопотоков на Новосибирск составляет не менее 400 тыс. TEU (единица измерения вместимости грузовых контейнеров) контейнеров в год. Строительство планируется в 2025 году. Инвестор проекта - ООО "Управляющая компания промышленно-логистического парка "Иня", входящая в группу компаний "Евросиб". Проект предполагает строительство транспортно-логистического хаба общей площадью 300 тыс. кв. м, включающего сухие и рефрижераторные склады. Создание логопарка планируется на территории в створе автодороги "Новосибирск - Пашино" и железнодорожной ветки на станции "Иня-Восточная", вблизи развязки федеральной автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" и контейнерного терминала "Евросиба". Объем инвестиций в проект составит более 600 млн рублей с последующим привлечением вложений резидентов в объеме 3,9 млрд рублей.

Фролова отметила, что строительство хаба позволит снизить стоимости логистики более чем в два раза: для Новосибирска на 400 тыс. рублей за контейнер, а для регионов Поволжья на 100 тыс. рублей за контейнер. Кроме этого, проект способствует сокращению сроков поставки товаров минимум на 10 суток, уменьшению стоимости товаров на полке и росту грузопотока и увеличению экспортного потенциала региона.