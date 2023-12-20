СПбМТСБ запустит в 2024 году информационно-аналитическую платформу

Платформа SPX объединит информационные потоки биржи и другие ресурсы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует во второй половине 2024 года запустить новую информационно-аналитическую платформу SPX, которая станет крупнейшим в России источником данных по товарным рынкам. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа уточняет, что платформа SPX объединит информационные потоки СПбМТСБ и другие ресурсы. "Это информационная платформа, которая позволит клиентам получать в режиме реального времени информацию СПбМТСБ, включая индексы, расширенные данные о ходе и итогах торгов, данные сервиса прогнозов, а также макроэкономические данные и статистические показатели различных открытых ресурсов и партнеров биржи", - поясняется в сообщении.

Платформа SPX является собственное разработкой СПбМТСБ, отмечается в сообщении. SPX должна стать единым окном распространения ценовой и статистической информации для участников товарно-сырьевых и финансовых рынков России и дружественных стран.

Платформа предназначена для широкого круга компаний РФ, государственных органов власти и экспертного сообщества, которым необходимо получать объективные данные о состоянии товарных рынков для принятия эффективных управленческих, налоговых, инвестиционных и бизнес-решений. "Также планируется активно продвигать платформу SPX и расширять информационное покрытие локальными и глобальными данными по реальному и финансовому секторам экономики на рынках стран ЕАЭС, БРИКС, ОПЕК и Азиатско-Тихоокеанского региона", - указывается в сообщении.

Президент СПбМТСБ Игорь Артемьев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что России пора перестать ориентироваться на данные зарубежных ценовых агентств, многие из которых представляют недружественные страны, и использовать их в законодательстве и налогообложении. "SPX, продвигающая более 600 индексов СПбМТСБ и информацию по товарным рынкам, должна стать значимым элементом создаваемой национальной системы финансовых и товарных индикаторов и внести вклад в импортозамещение стратегической ценовой и рыночной информации, достижение технологического суверенитета в сфере информационного обеспечения", - сказал он.