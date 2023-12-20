В Аддис-Абебе стартовал российско-эфиопский бизнес-форум

Участие в нем принимают более 30 российских компаний

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Совместный бизнес-форум между Россией и Эфиопией проходит в Аддис-Абебе, участие в нем принимают более 30 российских компаний. Об этом ТАСС сообщили в Центре по внешней торговле при Минпромторге РФ.

Форум был открыт выступлением председателей межправительственной российско-эфиопской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. Со стороны Эфиопии участников приветствовал министр инноваций и технологий страны Белете Молла, со стороны России - руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.

"Стороны высоко оценили потенциал развития взаимодействия между двумя странами, а также указали на необходимость более глубокой экономической интеграции в условиях серьезных внешних вызовов", - отмечается в релизе, направленном ТАСС.

В рамках форума состоялись бизнес-сессии, посвященные геологоразведке и недропользованию, сельскому хозяйству и промышленности, транспорту, энергетике, IT и кибербезопасности.

Участие в форуме принимают более 30 российских компаний, а также научно-исследовательские центры и институты, дипломатическое и торговое представительство РФ в Эфиопии. Кроме того, более 50 компаний из РФ участвуют в форуме в онлайн-формате.