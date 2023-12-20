Под Воронежем в 2024 году намерены открыть тепличный комплекс

Объем инвестиций оценили в 5,1 млрд рублей

ТАСС, 20 декабря. Компания "Отечество" запустит в 2024 году под Воронежем крупный тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта с инвестициями более 5,1 млрд рублей, создадут 260 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров компании Павлом Дьяковым и гендиректором Андреем Ковряковым.

"Руководители организации презентовали губернатору инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса по производству овощной продукции в закрытом грунте в Семилукском районе. Количество создаваемых рабочих мест 260. Сейчас идет строительство объекта, ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году. Губернатор Александр Гусев поддержал включение инвестпроекта в перечень "особо значимых" для получения налоговых преференций", - говорится в сообщении.

Тепличный комплекс площадью 13,65 га рассчитан на выращивание 7,7 тыс. тонн овощей в год, инвестиции в проект составляют более 5,1 млрд рублей.

Как уточняется в сообщении, компания "Отечество" входит в группу "Родина", которая уже реализует в регионе проект тепличного комплекса пятого поколения площадью более 60 га - введены две очереди на 11,6 га с инвестициями более 3 млрд рублей, с начала 2023 года там собрали 4,1 тыс. тонн томатов и огурцов, выручка составила 620 млн рублей, налоги в бюджет и платежи во внебюджетные фонды - 38 млн рублей. Проект реализуется при государственной поддержке Министерства сельского хозяйства России и правительства Воронежской области.