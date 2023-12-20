"Северсталь" ожидает роста спроса на сталь в РФ на 1-2% в 2024 году

Гендиректор компании Александр Шевелев отметил, что "Северсталь" достигла запланированных на 2023 год производственных показателей в 11,3 млн тонн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рост спроса на сталь на внутреннем рынке России в 2024 году составит от 1% до 2%, сообщил журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

"Примерно от 1% до 2% [рост]. Мы думаем, что таких драйверов роста уже, скорее всего, не будет, поэтому 1-2% наша цифра на сегодня", - сказал он.

Гендиректор компании отметил, что "Северсталь" достигла запланированных на 2023 год производственных показателей в 11,3 млн тонн, что обеспечивает стопроцентную загрузку мощностей "Северстали".

В 2024 году компания планирует сохранить производственные показатели на уровне 2023 года. По итогам 2022 года выпуск стали "Северсталью" составил 10,69 млн тонн.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.