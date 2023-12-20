В РФ на программы "Северстали" по экологии в 2023 году выделили свыше 13 млрд рублей

По словам генерального директора компании Александра Шевелева, в "Северстали" также приняли решение об удвоении социальных программ, в том числе в рамках обязательств по коллективному договору

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инвестиции "Северстали" в реализованные проекты по снижению выбросов парниковых газов и природоохранные мероприятия в рамках первой стратегии по декарбонизации превысили 13 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев в кулуарах мероприятия, посвященного подведению итогов 28-й конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"В 2023 году мы 11,5 млрд рублей инвестировали в проекты, связанные непосредственно с декарбонизацией и климатом. Кроме этого, у нас порядка 2,2 млрд рублей - прямое финансирование природоохранных мероприятий, то есть в общей сложности инвестиции составили более 13 млрд рублей", - сказал Шевелев.

По его словам, в этом году в компании также приняли решение об удвоении социальных программ, в том числе в рамках обязательств по коллективному договору. "Мы увеличиваем количество социальных льгот для наших сотрудников. <…> Постараемся сделать более широкое финансирование", - добавил Шевелев.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.