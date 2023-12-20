Во Франции Sony оштрафовали на €13,5 млн за ограничения на джойстики для PS4

Компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поставок контроллеров для консолей Playstation 4 более четырех лет

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Антимонопольная служба Франции оштрафовала компанию Sony на €13,5 млн за ограничения для сторонних производителей игровых контроллеров для приставки Playstation 4. Об этом говорится в заявлении регулятора.

"После обращения Subsonic, французского производителя контроллеров для видеоигр, служба оштрафовала компанию Sony (четыре компании группы, включая японскую материнскую компанию) за злоупотребление доминирующим положением на рынке поставок контроллеров для консолей Playstation 4 в течение более четырех лет", - гласит коммюнике.

В коммюнике утверждается, что Sony с ноября 2015 года внедрили "систему технического противодействия", которая была предназначена для борьбы с контрафактом, но фактически нарушала работу контроллеров от сторонних производителей, не получивших лицензию Sony. Данный шаг регулятор счел несоразмерным, хотя и поддержал общий курс на борьбу с нелицензионными копиями. Тем более, что получение лицензии, как гласит решение, требовало от производителей подключиться к партнерской программе Sony, однако компания якобы отказывалась предоставить список условий, необходимых для этого.

"Антимонопольная служба считает, что сочетание этих двух практик нанесло значительный ущерб имиджу сторонних производителей, как в отношении игроков, так и в отношении дистрибьюторов, замедлило их расширение на рынке и привело к их возможному вытеснению", - говорится в заключении коммюнике.