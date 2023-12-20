Fesco открыла прямое морское контейнерное сообщение между Египтом и Россией

Время в пути из Александрии в Новороссийск займет шесть дней

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco запустила регулярную морскую линию, которая напрямую соединяет Александрию (Египет) с Новороссийском. Об этом говорится в сообщении компании.

"Транспортная группа Fesco с целью развития внешнеторговых маршрутов запустила регулярную морскую линию Fesco Egypt Direct Line (FEDL), которая напрямую соединяет Александрию (Египет) с Новороссийском без захода в порты трансшипмента", - говорится в сообщении.

Первый заход контейнеровоза Fesco Askold вместимостью 1 тыс. 80 TEU в Александрию состоялся 20 декабря. После погрузки рефрижераторных грузов судно отправится в Новороссийск. Как отмечается в сообщении, время в пути из Александрии в Новороссийск займет шесть дней и столько же обратно. Частота отправок запланирована на уровне раз в две недели.

"Основу грузопотока в импорте из Египта составляют овощи, фрукты и продукты питания растительного происхождения, в экспорте из России - удобрения и различная химия, продукты питания, зернобобовые и другая сельскохозяйственная продукция, а также товары деревообрабатывающей промышленности", - рассказали в Fesco.

В рамках сервиса FEDL также можно оформить сквозную перевозку грузов из Новороссийска в Москву и другие крупные города России регулярными железнодорожными сервисами группе, а также доставку контейнеров "от двери до двери" автотранспортом.