Бензин в России за неделю подорожал на 2 копейки

По данным Росстата, показатель достиг 54,52 рубля за 1 л

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 18 декабря 2023 года выросли на 2 копейки - до 54,52 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 1 копейку и составили 50,15 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки Аи-95 повысились также на 1 копейку, до 54,75 рубля за 1 л, а стоимость Аи-98 выросла на 9 копеек, до 68,18 рубля за 1 л. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки - до 64,37 рубля.

За период с 12 по 18 декабря рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 37 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Адыгея и Пермском крае - на 0,6% и 0,4% соответственно.

Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 18 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Чеченской Республике и Республике Тыва - на 3,3% и 1,4% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,1% и 0,3% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,95 до 51,06 рубля, марки Аи-95 - от 54,25 до 58,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,5 до 51,34 рубля, марки Аи-95 - от 53,6 до 56,92 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,9 до 70,49 рубля за 1 л.

Объем производства бензина в РФ с 11 по 17 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,5% - до 923,6 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 1,1% и составило немногим более 1,739 млн тонн.