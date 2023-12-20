Инфляция в России с 12 по 18 декабря замедлилась до 0,18%

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,45%, с начала года - на 7,12%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 12 по 18 декабря 2023 года составила 0,18%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 5 по 11 декабря - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,2%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,45%, с начала года - на 7,12%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 18 декабря 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,23%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 4,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, сосиски, сардельки - на 0,5%, колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, говядину, баранину и рис - на 0,3%, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб, вермишель, печенье, поваренную соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, свинину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 2,1%, в том числе на огурцы - 8,2%, белокочанную капусту - 1,6%, помидоры - 1,4%, репчатый лук - 1,3%, морковь - 1,2%, яблоки - 0,9%, картофель - 0,8%, столовую свеклу - 0,7%, бананы - 0,3%.

В то же время снизились цены на куриное мясо - на 0,6%, сахар-песок - на 0,5%, пшено и гречневую крупу - на 0,3%, пшеничную муку - на 0,2%, овощные консервы для детского питания и маргарин - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол - на 1,2%, ренгалин - на 1,0%, левомеколь - на 0,9%, валидол и эргоферон - на 0,8%, поливитамины - на 0,6%, аллохол - на 0,5%, метамизол натрия (отечественный анальгин) и комбинированные анальгетики - на 0,2%, нимесулид - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости увеличились цены на туалетную бумагу - на 0,6%, детские подгузники - на 0,5%, стиральные порошки - на 0,4%, спички, зубные щетки и туалетное мыло - на 0,3%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, гигиенические прокладки, зубные пасты и хозяйственное мыло - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры - на 0,5%, майки, мужские футболки - на 0,3%, мужские носки и шампуни - на 0,2%, сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых, женские колготки и детские футболки - на 0,1%. В то же время цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты снизились на 0,5%, смартфоны - на 0,2%, электропылесосы и спортивные костюмы для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1,3%. Средняя стоимость проживания в гостиницах 2 звезд выросла на 0,4%, гостиницах 1 звезды или в мотелях - на 0,2%, гостиницах 4-5 звезд и хостелах - на 0,1%. Стоимость проживания в гостиницах 3 звезд снизилась на 0,2%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,2%.

Из остальных видов услуг подорожали модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,3%, мойка легкового автомобиля - на 0,2%, ремонт телевизоров - на 0,1%.