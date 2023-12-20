Куриные яйца в России за неделю подорожали на 4,6%

В то же время мясо кур подешевело на 0,6%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России с 12 по 18 декабря 2023 года выросла на 4,6%, в то же время мясо кур подешевело на 0,6%, следует из данных Росстата.

Кроме того, увеличились цены на мясные консервы для детского питания - на 0,6%, сосиски и сардельки - на 0,5%, колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, говядину, баранину и рис - на 0,3%, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб, вермишель, печенье, поваренную соль, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, свинину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,1%.

При этом подешевели: сахар - на 0,5%, пшено и гречневая крупа - на 0,3%, пшеничная мука - на 0,2%, овощные консервы для детского питания и маргарин - на 0,1%.

Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%. В том числе подорожали огурцы - на 8,2%, белокочанная капуста - на 1,6%, помидоры - на 1,4%, репчатый лук - на 1,3%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 0,9%, картофель - на 0,8%, столовая свекла - на 0,7%, бананы - на 0,3%.