На Тырныаузском месторождении в КБР продлили сроки возобновления добычи

Проект реализуется акционерным обществом "Эльбрусметалл", входящим в периметр ГК "Ростех"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сроки реализации проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) продлены. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров во время пресс-конференции в ТАСС в Москве.

Проект реализуется акционерным обществом "Эльбрусметалл", входящим в периметр ГК "Ростех", на двух региональных площадках. Ввод первых производственных мощностей был ранее запланирован на конец 2023 - начало 2024 года. Добыча и переработка руды будет осуществляться на горнообогатительном комбинате в городе Тырныаузе КБР, переработка концентратов горно-обогатительного комбината - на гидрометаллургическом заводе в городе Невинномысске Ставропольского края. Планируемый объем капитальных вложений составляет около 55 млрд рублей, на обоих предприятиях в совокупности будет создано 900 рабочих мест.

"У нас большая надежда на крупный проект, он в стадии реализации, это Тырныаузский горно-обогатительный комбинат, который реализует Ростех. Сроки реализации продлены, но проект реализуется. Ростех ведет подготовительные работы, готовит инфраструктуру, проект претерпел некую модернизацию", - рассказал Назаров.

Модернизация заключается в том, что компания "Эльбрусметалл", учредителем которой является Ростех, получила лицензию на золоторудное месторождение, оно находится примерно в границах одного горного отвода, подчеркнул он. "Поэтому на сегодня коллеги расширяют проект с точки зрения экономической эффективности, целесообразности, потому что это единая инфраструктура. Нужно расширить производство не только вольфрама и молибдена, но и золоторудного месторождения. Я думаю, полгода уйдет на корректировку проекта, в таком расширенном виде, дальше реализация проекта не ставится под сомнение", - подчеркнул он.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию.