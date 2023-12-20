ПФКИ поддержит на первом конкурсе 2024 года 883 проекта на 3,9 млрд рублей

Всего на конкурс направляли 7 186 заявок из 87 регионов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) поддержит на первом конкурсе 2024 года 883 проекта на сумму 3,917 млрд рублей, сообщил журналистам после заседания координационного совета фонда первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"У нас поддержано сейчас 883 проекта из 85 регионов на общую сумму 3,917 млрд рублей. И 92% составляет софинансирование. Поддержка проектов в сфере культуры составит 7,5 млрд рублей [включая софинансирование]", - сказал Кириенко.

По его словам, по количеству поддержанных проектов лидируют Москва, Удмуртия, Санкт-Петербург, Белгородская и Челябинская области. "На самом деле в Москве остается всего 5% проектов-победителей. 95% проектов-победителей - это либо региональные проекты, либо межрегиональные проекты, которые затрагивают несколько регионов", - добавил Кириенко.

Заявочная кампания проходила с 25 июля по 31 августа. ПФКИ получил на этот конкурс 7 186 заявок из 87 регионов России на сумму в 32,6 млрд рублей. Всего за 11 конкурсов фонд поддержал 7 202 проекта на сумму 25,43 млрд рублей, еще почти 22 млрд рублей указаны авторами проектов как софинансирование.

Гендиректор фонда Роман Карманов в свою очередь сообщил, что для помощи творческим командам в регионах уже открыли семь проектных офисов ПФКИ. "В ближайшем будущем планируем открыть проектный офис в Донецке, Мариуполе, и у нас на очереди еще Великий Новгород", - сказал Карманов. Отвечая на вопрос, растет ли качество заявок, он сообщил, что по критерию софинансирования количество ошибок уменьшилось вдвое, а самым сложным для заявителей остается такой критерий, как "уникальность". "По всем 10 критериям есть положительная динамика", - рассказал гендиректор.

Мнение деятелей культуры

Как сообщил композитор и продюсер Игорь Матвиенко, эксперты первого конкурса ПФКИ 2024 года оценивали проекты комплексно. "Эту работу нельзя назвать простой - трудоемкая, требующая концентрации внимания и изучения большого объема информации. Знакомясь с проектами каждой новой "волны", мы каждый раз отмечаем, что качество их подготовки от конкурса к конкурсу растет, а значит, конкуренция и обучающие блоки фонда дают о себе знать", - привели его слова в пресс-службе фонда. Как сказал композитор, команды становятся смелее и думают масштабнее.

Певица Лариса Долина отметила, что на конкурсы экспертам представляют сильные проекты. "Одна из задач моей Музыкальной академии, открытой при грантовой поддержке фонда, - достичь качественного изменения российской музыкальной индустрии. Наши студенты получают опыт настоящей концертной деятельности, благодаря чему учатся чувствовать зрителя, ответственно относиться к выбору репертуара, понимать множество технических тонкостей, столь важных в работе любого артиста", - привели ее слова в пресс-службе ПФКИ.

11 января начинается прием заявок на второй основной конкурс 2024 года. Кампания завершится 20 февраля.