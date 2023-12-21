Бюджет Читы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов приняли без дефицита

Ожидаются дополнительные поступления за счет национальных проектов и государственных программ

ТАСС, 21 декабря. Дума Читы приняла бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба представительного органа. Впервые за последние годы главный финансовый документ города принят без дефицита.

"Впервые за долгие годы мы приняли бюджет Читы без дефицита. Конечно, нельзя сказать, что заложенные в главном финансовом документе суммы позволят решать все задачи, которые ставятся депутатами думы и общественностью, но есть понимание, что это некий базовый бюджет. Разумеется, в течение года мы будем вносить в него корректировки. Ожидаем дополнительные поступления за счет национальных проектов и государственных программ", - цитирует пресс-служба главу Читы Евгения Ярилова.

Согласно принятому в трех чтениях бюджету, доходная и расходная части бюджета составили по 12,1 млрд рублей. На 2025 год - 11,024 млрд рублей, и на 2026 год - 11,389 млрд рублей. Уточняется, что бюджет города сохранит свою социальную направленность: на социальную сферу направят 7,9 млрд рублей.

В частности на дошкольное образование в 2024 году предусмотрено 2,9 млрд рублей, на раздел "Культура и кинематография" - 355 млн рублей, на физическую культуру и спорт - 374 млн рублей, на раздел "Национальная экономика" - 1,5 млрд рублей.