В Приморье на 30% выросло число поручительств для получения бизнесом кредитов

Пик обращений за государственными гарантиями пришелся на весенние месяцы

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Объем поручительств, предоставляемых Гарантийным фондом Приморского края предпринимателям для получения кредитов на развитие бизнеса, за год увеличился на 17% - до 3,3 млрд рублей, а количество поручительств - на 30%. Об этом ТАСС сообщила руководитель фонда Ксения Плетцер.

"Более 720 поручительств выдал Гарантийный фонд Приморского края в 2023 году на общую сумму 3,3 млрд рублей. Этот показатель на 30% выше по количеству поручительств, на 17% - по объему выданных средств показателей 2022 года и в 3,5 раза больше объема поддержки <...> пять лет назад. Так, при поддержке фонда предприниматели края привлекли в свой бизнес финансирование на сумму свыше 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2023 году пик обращений за государственными гарантиями пришелся на весенние месяцы - в марте заключено рекордное количество - 82 договора поручительства, в апреле - 73 договора. Этому способствовала цифровизация процессов и увеличение кредитных программ по поддержке малого и среднего бизнеса у банков-партнеров фонда, которых сейчас уже более 40. В эти финансовые организации предприниматель может обратиться за кредитом, займом, приобретением техники в лизинг, не закладывая свое имущество. Всего за год за поручительством обратилось более 580 предпринимателей - на 20% больше, чем годом ранее.

Поручительством фонда пользуются предприятия из разных сфер. В 2023 году в два раза выросло число получателей из сферы строительства. Также компании берут кредиты на инвестиционные цели при поддержке фонда.

Плетцер уточнила, что многие предприниматели активно работают с фондом и обращаются за поручительством несколько раз за год. "Сейчас в фонде действует 14 продуктов, среди которых есть и для начинающих предпринимателей, и для бизнеса из приоритетных отраслей экономики <...>. Поручительство фонда является лучшей гарантией для банка и страховкой рисков для предпринимателя", - обозначила руководитель фонда.

Максимальный объем ответственности фонда может составлять 70% от суммы обязательств по договору, но не более 70 млн рублей. Гарантийный фонд входит в инфраструктуру центра "Мой бизнес" и работает при поддержке министерства экономического развития региона в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".