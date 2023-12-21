Росатом может ликвидировать два объекта накопленного вреда в Донбассе

Работы будут выполнять в рамках программ социально-экономического развития регионов, заявили в ФЭО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие Росатома) прорабатывает возможность ликвидации объектов накопленного вреда на территории ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС сообщил директор по реализации экологических проектов ФЭО Станислав Жабриков.

"Рассматриваем возможность рекультивации двух объектов на наших новых территориях - на территории Донецкой и Луганской народных республик. Работы будут выполняться в рамках программ социально-экономического развития регионов", - сказал Жабриков. Рекультивации могут подвергнуться могильники Горловского химического завода (ДНР) и полигон "Волчеяровка" (ЛНР).

Горловский химический завод - ныне недействующее и заброшенное предприятие. Был построен в 1930-х годах и производил широкий спектр химической продукции - от взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива до товаров бытовой химии. На территории завода размещены могильники, хранящие порядка 12 тыс. тонн технологических продуктов производства толуола и токсичных органических веществ, которые после остановки производства стали интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Концентрация загрязняющих веществ, в первую очередь органических, в компонентах в почвах и грунтовых водах превышает 100 ПДК. Ранее, как сообщал ТАСС, о намерении властей ДНР рекультивировать химзавод журналистам рассказал председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань.

Полигон промотходов "Волчеяровка", на котором накоплено более 500 тыс. тонн промышленных отходов, являлся местом захоронения для нескольких промышленных предприятий, в том числе химической направленности. По словам Жабрикова, прежние власти предпринимали попытки по изоляции нескольких карт полигона, однако консервация была проведена недобросовестно, в результате началась активная миграция загрязняющих веществ в грунтовые воды, концентрация которых сейчас достигает 12 000 ПДК.

Проектно-изыскательские работы на данных объектах будут завершены в ближайшие два года, после чего специалисты Федерального экологического оператора смогут приступить непосредственно к ликвидации накопленного вреда.