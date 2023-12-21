СГК вложит 12 млрд рублей в ремонт и реконструкцию ТЭЦ в двух регионах Сибири

В модернизацию объектов генерации вложат 4,68 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2024 году вложит почти 12 млрд рублей в ремонт и модернизацию ТЭЦ в Новосибирской области и Алтайском крае, что на 10% больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС директор Западно-Сибирского филиала компании Игорь Лузанов.

"Планы на 2024 год - в ремонт и модернизацию [ТЭЦ] почти 12 млрд рублей будем вкладывать: проводить ремонты, реконструкции. Это на 10% больше, чем в этом году", - сказал Лузанов.

Он пояснил, что в 2024 году планируется отремонтировать 103 единицы оборудования, 13 из них включены в программу капремонта. Программа ремонта на объектах генерации в регионе оценивается в 4,28 млрд рублей - это на 9% больше, чем в 2023 году.

В ремонт ТЭЦ в Алтайском крае компания в 2024 году по сравнению с 2023 годом вложит на 17% больше средств - 2,85 млрд рублей. Будет отремонтировано 28 котлов, 15 турбин и генераторов, в программу капремонта войдут девять единиц оборудования.

В модернизацию объектов генерации будет вложено 4,68 млрд рублей в двух регионах. Программы по модернизации и реконструкции объектов направлены на улучшение экологической обстановки.