В Казахстане оценили стоимость возможного строительства АЭС в $10-15 млрд

По словам гендиректора АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимура Жантикина, источники финансирования в настоящее время прорабатываются

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана оценивают стоимость возможного возведения первой атомной электростанции (АЭС) в $10-15 млрд. Об этом сообщил генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

По его словам, стоимость возможного строительства первой в республике АЭС составит $10-15 млрд. "Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства", - цитирует Жантикина агентство Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.