Ростехнадзор повторно приостановил добычу угля в шахте "Сибирская"

Также прекращена выемка угля из лавы № 25-99 шахты им. Кирова

ТАСС, 21 декабря. Сибирское управление Ростехнадзора спустя неделю снова приостановило работы по добыче угля в лаве № 1108 в шахте "Сибирская". Также приостановлена выемка угля из лавы № 25-99 шахты им. Кирова, написал в Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: на ведение работ по добыче угля в лаве № 1108 ООО "Шахта Сибирская" за несоблюдение требований технической документации при эксплуатации механизированного комплекса, отсутствие мероприятий по безопасному ведению работ по усилению крепления сопряжения горных выработок, пылевзрывоопасное состояние горной выработки. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

Он добавил, что введен запрет на выемку угля из лавы № 25-99 пласта Поленовского и эксплуатацию ленточных конвейеров в центральном магистральном конвейерном штреке № 25-03 Шахты им. С. М. Кирова за пылевзрывоопасное состояние горной выработки и другие нарушения.

12 декабря Ростехнадзор приостановил добычу угля в лаве за несоблюдение требований промышленной безопасности в части проветривания горных выработок.

Шахта "Сибирская" расположена в Полысаевском городском округе Кузбасса. Предприятие работало до 2005 года под названием шахта "Кузнецкая", после этого добыча временно не велась, в 2016 году лицензия на недра была переоформлена, обновленное предприятие было построено и запущено новыми собственниками в начале 2022 года с проектной мощностью 6 млн тонн угля в год.