СГК пересмотрит масштаб модернизации ТЭЦ-3 в Новосибирске из-за удорожания оборудования

Директор Западно-Сибирского филиала компании Игорь Лузанов отметил, что в 2024 году планируется замена двух турбин, генераторов и вспомогательного оборудования внутри турбинной установки

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) пересмотрит масштаб модернизации одной из крупнейших теплоэлектроцентралей в Новосибирской области - ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти всю левобережную часть Новосибирска в связи с кратным удорожанием котельного оборудования. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор Западно-Сибирского филиала компании Игорь Лузанов.

"Планы были, действительно, планы формировались, заявки подавались до известных событий. С того времени изменилось многое на рынке, и планы, действительно, были у нас больше, мы хотели поменять еще два котла, но стоимость котельного оборудования выросла кратно из-за роста существенного металла. Мы смотрели различные подходы к тому, чтобы этот проект оставить. <…> Мы изыскиваем решение, заказали технико-экономический расчет для того, чтобы попытаться в тех деньгах, которые есть, построить что-то новое", - сказал Лузанов.

Он пояснил, что запланированная программа состояла из двух частей - замены двух турбоагрегатов с увеличением тепловой и электрической мощностей. И замена двух котельных агрегатов с оборудованием и с электрофильтрами. "Второй блок ввиду того, что цены резко выросли, пока мы ищем варианты, чтобы его реализовать", - сказал директор компании. По его словам, полный отказ от реализации проекта повлечет крупные штрафы для компании.

Тем не менее, Лузанов отметил, что в 2024 году на ТЭЦ-3 планируется замена двух турбин, генераторов и вспомогательного оборудования внутри турбинной установки.

В 2021 году в компании сообщили, что СГК проведет самую масштабную за последние десятилетия модернизацию ТЭЦ-3 в Новосибирске в период с 2024 по 2027 год. В замену двух генераторов и двух турбин, строительство котла и установку трех электрофильтров СГК планировала вложить 12 млрд рублей. Модернизация должна обеспечить станции прирост мощности и снизит ее воздействие на экологию.

О ТЭЦ-3

Новосибирская ТЭЦ-3 обеспечивает теплом основную часть левобережья Новосибирска - Ленинский район и часть Кировского района города. На долю станции приходится примерно 20% выработки электроэнергии в регионе.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности - на долю станций СГК приходится около 23-25% выработки тепла и электроэнергии макрорегиона. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.