"Россети" добавят 500 МВА трансформаторной мощности северу Кузбасса

Компания инвестирует в проект 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Филиал группы "Россети" - МЭС Сибири установит новое силовое оборудование на подстанциях сверхвысокого напряжения 500 кВ "Юрга" и "Ново-Анжерская" в Кемеровской области, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Это обеспечит условия для увеличения пропускной способности кузбасского отрезка Транссиба, а в перспективе - подключения новых потребителей. Компания инвестирует в проект 3,3 млрд рублей, уточняется в сообщении.

В ходе работ на каждом из объектов введут новые автотрансформаторы по 250 МВА, благодаря чему мощность "Юрги" вырастет в 1,5 раза - до 750 МВА, а "Ново-Анжерской" увеличится на 20% - до 1 752 МВА. Агрегаты российского производства оснащены устройствами регулирования напряжения под нагрузкой и системами мониторинга состояния изоляции высоковольтных вводов.

Для подключения нового оборудования энергетики реконструируют открытые распределительные устройства. На них смонтируют элегазовые выключатели, отличающиеся высокой надежностью, пожаробезопасностью, длительным сроком службы.

"Юрга" и "Ново-Анжерская" обеспечивают энергетическую связь Кузбасса с соседними регионами, а также питают тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали. От надежной работы первого объекта зависит электроснабжение города Юрги, машиностроительного и ферросплавного предприятий, завода по производству кровельных и гидроизоляционных материалов. От "Ново-Анжерской" зависит электроснабжение Анжеро-Судженска, а также крупных предприятий угледобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Реконструкция подстанций проводится в рамках второго этапа макропроекта по развитию схемы внешнего электроснабжения Восточного полигона РЖД, отмечают "Россети.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.