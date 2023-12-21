Индия заявила об обеспокоенности ограничительными мерами по алмазам из РФ

В МИД страны сообщили, что Нью-Дели обсуждает этот вопрос с Евросоюзом и Группой семи

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Индии обеспокоено ужесточением ограничительных мер со стороны стран Запада против алмазов из РФ, обсуждает вопрос с Евросоюзом и Группой семи (G7). Об этом заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Мы уже говорили об этом ранее. У нас есть обеспокоенности по этому вопросу, это является предметом переговоров с ЕС и G7. Это важный вопрос, и мы будем держать вас в курсе относительно развития событий в этом отношении", - заявил Багчи, отвечая на вопрос об обеспокоенности индийской отрасли огранки новыми ограничениями и сроками их вступления в силу.