Ущерб бизнесу от обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области оценили в 10 млрд рублей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владислав Епанчинцев отметил, что объем уже оказанной предприятиям господдержки составляет около 1,8 млрд рублей

АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Ущерб, причиненный промышленному сектору экономики Белгородской области, в частности крупному производственному кластеру в Шебекино, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, по оценкам экспертов, составляет порядка 10 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил на площадке бизнес-форума "Деловое собрание Юга" уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев.

"У нас в Шебекино большой промышленный кластер и он очень сильно пострадал во время летних событий в первую очередь. Там есть уникальные производства, в частности, там завод "Монокристалл", который производит сапфировое стекло, завод "Премиксов №1" производит для животноводство важную продукцию, завод лакокрасочных материалов, которые используются в разных отраслях. Если по жилью порядка 10 тыс. квартир и домов восстановили за счет регионального бюджета, то с промышленностью все сильно сложнее, потому что, по разным оценкам, ущерб до 10 млрд рублей. Это не только утрата производств, но потенциально мы можем потерять квалифицированные кадры, которые могут уехать", - сказал Епанчинцев.

Он отметил, что объем уже оказанной предприятиям господдержки составляет около 1,8 млрд рублей, до конца 2023 года планируется, что предприятиям доведут еще 2 млрд рублей господдержки.

Бизнес-форум "Деловое собрание Юга" и Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей открылись в четверг в туристическом комплексе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, они будут проходить в течение двух дней. В мероприятиях примут участие более 200 предпринимателей и представителей бизнес-сообществ из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Краснодарского края и Крыма. Основными вопросами деловой повестки являются темы создания новых рабочих мест, недостатка трудовых ресурсов, развития предпринимательства, роста издержек, нестабильности курса рубля.