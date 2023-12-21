В РЭО заявили, что спутники помогут выявлять свалки и нарушения в заповедниках РФ

Замгендиректора Алексей Буров рассказал о планах обучать нейросеть для формирования "более точного представления об объектах инфраструктуры, связанных с твердыми коммунальными отходами"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) подписал с акционерным обществом "Ситроникс" соглашение по экологическому мониторингу. Основное направление сотрудничества - выявление незаконных свалок при помощи спутников и искусственного интеллекта, а также нарушений в природных заповедниках, сообщает пресс-служба РЭО.

"Цифровые технологии в наше время применяются в различных отраслях и секторах экономики. Отрасль по обращению с отходами активно внедряет технологии и ищет оптимальные пути решения проблем. Сотрудничество с компанией "Ситроникс" включает в себя развитие и применение систем дистанционного спутникового мониторинга экологической обстановки в России. Например, это поиск несанкционированных мест размещения отходов, в том числе при помощи технологий искусственного интеллекта, нейронных сетей, а также мониторинг ликвидации нелегальных свалок", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Также будет вестись наблюдение за хозяйственной деятельностью предприятий по обращению с отходами, особо охраняемыми природными территориями, животными, очагами возгораний и пожарами, а также незаконной деятельностью на заповедных землях.

"Компания "Ситроникс" будет передавать нам высокоточные, качественные спутниковые снимки, основываясь на которые мы сможем обучить нейросеть поиску несанкционированных свалок и иных нарушений, а также получать более точное представление об объектах инфраструктуры, связанных с твердыми коммунальными отходами", - добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.