С 2024 года на Акрополе в Афинах будут проводиться частные экскурсии за € 5 тыс.

Решение принято в рамках корректировки ценовой политики министерства культуры, она предусматривает повышение стоимости билетов на археологические объекты и в музеи Греции

АФИНЫ, 21 декабря. /ТАСС/. Афинский Акрополь смогут посещать с 1 апреля 2024 года группы из 4-5 человек в рамках частных экскурсий стоимостью до €5 тыс. за группу. Об этом сообщила газета Parapolitika.

По ее данным, такое решение принято в рамках корректировки ценовой политики министерства культуры, которая также предусматривает повышение стоимости билетов на археологические объекты и в музеи страны.

Информацию издания подтверждает и газета "Вима". По ее данным, частные туры на Акрополь в €5 тыс. будут предлагаться только летом по вторникам, пятницам и субботам, за исключением некоторых ночей. В решении Министерства культуры Греции, объявленном 20 декабря, стоимость таких туров не приводится.

В рамках утвержденной новой ценовой политики с 1 апреля 2025 года стоимость билета на Акрополь повысится на 50%, с €20 до €30, а в Национальный археологический музей - на 66%, до €20 с нынешних €12 . Как отмечала газета "Авги", министерство культуры, пытаясь оправдать повышение цен, заявляет, что они очень низкие по сравнению со средними европейскими.

С 1 апреля 2024 года будут отменены единые билеты для посещения более чем одного археологического объекта или музея, а также будут ликвидированы разные цены в летний и зимний сезон с введением одинаковой стоимости билета для каждой категории в течение года. По данным Минкультуры, Центральный археологический совет Греции единогласно одобрил новую ценовую политику.