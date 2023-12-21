Лавров: РФ и Тунис намерены развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и энергетике

По словам главы МИД РФ, две страны также заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий

КАРТАЖ /Тунис/, 21 декабря. /ТАСС/. Россия и Тунис намерены развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в сферах сельского хозяйства и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорились развивать наше взаимодействие во всех областях. Это касается и сельского хозяйства, здесь заинтересованы в наших поставках зерна, это касается и сферы энергетики, в том числе ядерной энергетики", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом в Карфагенском дворце.

Глава МИД РФ сообщил, что Россия и Тунис договорились ускорить вступление в силу соглашения о мирном использовании атомной энергии.

Также две страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий, в том числе в освоении космоса: недавно российский носитель вывел на орбиту первый тунисский спутник, в следующем году планируется запуск второго спутника, также достигнута договоренность о совместном производстве еще пяти космических аппаратов.

Он отметил, что Россия и Тунис договорились строить "еще более подвинутое партнерство" в интересах двух стран.

По словам министра, Россия с симпатией наблюдает за действиями президента Туниса по реформированию политической системы страны, отмечает существенные результаты в этом вопросе. Глава МИД РФ отметил, что развитие внутриполитической системы Туниса идет на пользу двусторонних отношений, за девять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот вырос в три раза и составил $1,5 млрд.