Gasgrid допустила восстановление работы Balticconnector в апреле 2024 года

Для этого требуется "успешная реализация" ремонтных работ в соответствии с уточненными планами, подчеркнул оператор газопровода

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Финская компания Gasgrid, оператор газопровода Balticconnector, нацелена на восстановление его работы к намеченному ранее сроку - апрелю 2024 года. Об этом говорится в заявлении компании.

"Необходимые для ремонта материалы изготовлены, завершен выбор ключевых партнеров, - отмечает Gasgrid. - Ввод в эксплуатацию газопровода Balticconnector через четыре месяца технически еще возможен". Однако для этого требуется "успешная реализация" ремонтных работ в соответствии с уточненными планами, подчеркнул оператор.

"На основании информации, полученной при обследовании газопровода, теперь более четко спланированы действия по его ремонту", - уточнила компания.

Работа Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября из-за обнаруженной утечки. На следующий день было обнаружено место повреждения трубопровода, расположенное в центральной части Финского залива, в исключительной экономической зоне Финляндии.

Финские власти сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. Также была нарушена работа подводного кабеля связи, который пролегает неподалеку от газопровода. Его повреждение обнаружили примерно в то же время, что и утечку на Balticconnector.

Газопровод проложен между муниципалитетом Инкоо в Финляндии и эстонским городом Палдиски. По дну Балтийского моря его протяженность составляет почти 80 км, по суше в Эстонии - 55 км и в Финляндии - 21 км. Пропускная способность Balticconnector - до 2,6 млрд кубометров в год.