В новых регионах в 2024 году намерены построить и отремонтировать 2 тыс. км дорог

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, к 2030 году на территориях планируют обеспечить достижение среднероссийских показателей уровня жизни и социально-экономического развития

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские власти намерены в 2024 году построить и отремонтировать 2 тыс. км дорог в новых регионах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Думаю, что тоже порядка 2 тыс. км дорог будем делать", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, каковы планы по дорожному строительству на 2024 год в новых регионах.

На совместном заседании комиссии Госсовета России 6 декабря Хуснуллин сообщал, что к 2030 году запланировано обеспечить достижение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями среднероссийских показателей уровня жизни граждан и общероссийского уровня социально-экономического развития.