Предприятия Чувашии смогут получить налоговый вычет за пожертвования учреждениям культуры

Организации смогут вернуть от 50 до 90% расходов

ЧЕБОКСАРЫ, 21 декабря. /ТАСС/. Государственный совет Чувашии принял закон, расширяющий применение механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

"Предлагается расширить права налогоплательщиков по применению налогового вычета по двум направлениям. Первое - в части расходов в виде стоимости движимого и недвижимого имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям. Второе направление - в части расходов в виде пожертвований, перечисленных учреждениям культуры", - пояснил на сессии первый вице-премьер республики - глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

Он уточнил, что речь идет об учреждениях культуры и образования, расположенных на территории республики. По его словам, предприятия смогут вернуть от 50 до 90% расходов в виде налогового вычета по прибыли.

Говоря об учреждениях образования, министр уточнил, что речь идет о поддержке организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих программы начального, основного, среднего и профессионального образования, подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. "Предельная стоимость [безвозмездно переданного] имущества не должна превышать 50 млн рублей в год", - пояснил Ноздряков.

Что касается учреждений культуры, то налоговую льготу будут получать предприятия, которые перечислили пожертвования государственным и муниципальным учреждениям культуры клубного типа, музеям, библиотекам, театральным и концертным организациям. Министр добавил, что предельная стоимость финансовой поддержки не должна превышать 10 млн рублей в год.