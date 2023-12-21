Китайский бизнес запустил в Приморье образовательную программу по сельскому хозяйству

Проект отметили в рейтинге эффективности взаимодействия регионов России с КНР

АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Инвесторы из Китая запустили в 2023 году в Приморском крае образовательную программу в отрасли сельского хозяйства для решения проблемы нехватки кадров. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на площадке бизнес-форума "Деловое собрание Юга".

"Один из проектов активности в Приморском крае - обучающая программа для сельского хозяйства Российской Федерации, которая организуется китайскими инвесторами. То есть китайцы понимают, что не хватает у нас рабочей силы, у них есть компетенции, опыт, и один из проектов - они присылают своих преподавателей обучать наших аграриев", - сказал Титов.

Он уточнил ТАСС, что проект отмечен в рейтинге эффективности взаимодействия российских регионов с Китаем. "Они уже обучили достаточно большое количество студентов, проект уже доказал свою эффективность", - добавил Титов, не уточнив количество прошедших обучение.

В ноябре первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что нехватка кадров в сельском хозяйстве России составляет около 200 тыс. человек. По ее словам, ситуация с низкой оплатой труда в сельском хозяйстве во многом связана с поддержанием низких цен на продукцию агропромышленного комплекса. Она поясняла, что Минсельхоз находится во взаимодействии с Минтрудом России для восполнения нехватки кадров и сохранения уже работающих в отрасли.

Бизнес-форум "Деловое собрание Юга" и Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей открылись 21 декабря в туристическом комплексе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, они будут проходить в течение двух дней. В мероприятиях примут участие более 200 предпринимателей и представителей бизнес-сообществ из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Краснодарского края и Крыма. Основными вопросами деловой повестки являются темы создания новых рабочих мест, недостатка трудовых ресурсов, развития предпринимательства, роста издержек, нестабильности курса рубля.